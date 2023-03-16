Такси попало в жесткое ДТП во время разворота на улице Бирюзова.
Утром 16 марта на улице Бирюзова в Рязани произошло жесткое ДТП с участием автомобиля такси. Видео момента аварии опубликовал рязанец Алексей Федулин в сообществе ПУВР.
На записи видно, как водитель такси стал разворачиваться на дороге, когда в него влетел другой легковой автомобиль.
Сведений о пострадавших, а также официальные комментарии от ГИБДД к данной минуте не поступало. Подробности уточняются.
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