Такси попало в жесткое ДТП во время разворота на улице Бирюзова.

Утром 16 марта на улице Бирюзова в Рязани произошло жесткое ДТП с участием автомобиля такси. Видео момента аварии опубликовал рязанец Алексей Федулин в сообществе ПУВР.

На записи видно, как водитель такси стал разворачиваться на дороге, когда в него влетел другой легковой автомобиль.

Сведений о пострадавших, а также официальные комментарии от ГИБДД к данной минуте не поступало. Подробности уточняются.

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