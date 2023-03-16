В 14 районах Рязанской области 16 марта отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В 14 районах Рязанской области 16 марта отключат электричество. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В четверг, 16 марта 2023 года, в 14 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители более 60 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- деревня Ровное — с 14:00 до 17:00;

- село Заборье, территория СНТ «Заборье», село Заокское — с 13:00 до 17:00;

- деревня Деулино, село Пущино — с 10:00 до 17:00;

- деревня Сорокино, село Дашки-2 — с 10:00 до 13:00.

Сапожковский район:

- деревня Кирилловка, село Парышка, деревня Варваровка, деревня Плосское — с 13:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- поселок Летогоща — с 13:00 до 17:00;

- село Семион, деревня Гудово, деревня Зараново, село Троица — с 10:00 до 17:00;

- деревня Приянки — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Муравлянка, поселок Красная Дубрава, поселок Леонтьевка, село Ягодное, деревня Владимиро-Константиновка — с 10:00 до 16:00.

Скопинский район:

- село Казинка — с 10:00 до 16:00;

- поселок Московский, село Клекотки — с 09:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- территория СНТ «Костино» — с 10:00 до 16:00.

Касимовский район:

- село Самылово — с 09:30 до 15:30;

- село Ермолово, деревня Алешино — с 09:00 до 16:00.

Захаровский район:

- село Липки — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Нармушадь, село Увяз — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Неустроево, деревня Ивкино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Крутово, деревня Заборье, деревня Мелехово, деревня Каверино, деревня Васино, деревня Гурино, деревня Харино, деревня Оськино, деревня Шевелево, деревня Порошино, деревня Карцово, деревня Деево, деревня Лаптево, деревня Захарово, деревня Верея, село Селезнево, деревня Потапово, деревня Ценово, деревня Парфеново — с 08:30 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Малое Кожухово, деревня Ефремово, поселок Рязанские Сады — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Новософьино, село Борки, село Новочернеево, деревня Губколь, поселок Луч (Польно-Ялтуновский), село Печины, село Высокое — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- поселок Ухолово — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Пронск — с 09:00 до 17:00.

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