Прессинг со стороны родителей назвали одной из причин ухода молодых учителей из рязанских школ

Глава рязанского минобра рассказала, почему молодые педагоги уходят из школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прессинг со стороны родителей – одна из основных причин ухода молодых педагогов из школ. Об этом сообщила министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина 15 марта на заседании Рязанской областной Думы.

«Позиция родителей в отношении замечаний [детям] зачастую является очень агрессивной. Многие родители отказываются признавать, что у ребенка существуют какие-то проблемы», - цитирует Щетинкину «ВидСбоку».

Несмотря на привлечение социальных педагогов и психологов, проблема в школах остается.

«Иногда проблему родители могут вывернуть и представить в другом качестве», - продолжила чиновница, указав, что в вузах необходимо и самих педагогов обучать работе с родителями.

Глава минобра предложила на законодательном уровне закрепить «статус защиты педагогического работника», но депутаты предложение министра проигнорировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!