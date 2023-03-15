Военком Рязанской области Серкез объяснил массовое вручение повесток

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез прокомментировал СМИ массовое вручение повесток. По его словам, это никак не связано с проведением СВО, а имеет традиционный характер.

- Мобилизации сейчас нет, и повестки по ней не выдают, - приводит слова военкома YA62.ru.

За более подробной информацией о видах повесток военком рекомендовал обращаться в районные военкоматы, т.к. именно они занимаются выдачей повесток. Серкез также пояснил, что для своевременного обновления базы данных военнообязанных всегда направляли повестки.