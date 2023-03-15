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НовостиОбщество15 марта 2023 18:21

Военком Рязанской области Серкез объяснил массовое вручение повесток

По его словам, это не связано с СВО
Источник:kp.ru
Военком Рязанской области Серкез объяснил массовое вручение повесток

Военком Рязанской области Серкез объяснил массовое вручение повесток

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез прокомментировал СМИ массовое вручение повесток. По его словам, это никак не связано с проведением СВО, а имеет традиционный характер.

- Мобилизации сейчас нет, и повестки по ней не выдают, - приводит слова военкома YA62.ru.

За более подробной информацией о видах повесток военком рекомендовал обращаться в районные военкоматы, т.к. именно они занимаются выдачей повесток. Серкез также пояснил, что для своевременного обновления базы данных военнообязанных всегда направляли повестки.