В Рязанской области поджигателей двух военкоматов и здания суда привлекли к уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За попытки поджога военкоматов в Старожиловском и Пронском районах и здания Московского суда в Рязани привлекли к уголовной ответственности двух человек. Об этом сообщил в своем докладе руководитель УМВД по Рязанской области Владимир Алай в среду, 15 марта, на заседании Рязанской областной думы.

Нарушителей правопорядка задержали и привлекли к уголовной ответственности в мае и октябре 2022 года, сообщает ТГ-канал Рязинформбюро.