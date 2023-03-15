Улицу Радищева в Рязани перекроют на три дня из-за ремонта теплосетей

16 марта с 8:00 в Рязани закроют движение по улице Радищева в районе дома №43 (возле Верхнего городского сада). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке пройдут работы по ремонту тепловых сетей и продлятся они ориентировочно до конца суток 18 марта. Таким образом перекрытие продлится почти трое суток.

«На время проведения ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место производства работ – огородят», - отметили в мэрии.

Также чиновники обратились к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрутов.