Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 15:05

Улицу Радищева в Рязани перекроют на три дня из-за ремонта теплосетей

Работы пройдут возле Верхнего городского сада
Источник:kp.ru

16 марта с 8:00 в Рязани закроют движение по улице Радищева в районе дома №43 (возле Верхнего городского сада). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На участке пройдут работы по ремонту тепловых сетей и продлятся они ориентировочно до конца суток 18 марта. Таким образом перекрытие продлится почти трое суток.

«На время проведения ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, место производства работ – огородят», - отметили в мэрии.

Также чиновники обратились к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрутов.