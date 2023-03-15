Стелы в честь героев СВО появятся на Богородское кладбище, а Гвардейский сквер благоустроят

В Рязани могут появиться новые памятные стелы, посвященные участникам СВО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Гвардейском сквере, расположенном в районе Октябрьского городка, хотят установить интерактивную панель и два информационных стенда, посвященных Героям СВО. С таким предложением обратились к мэрии матери и жены военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, сообщает Рязанская городская Дума.

Кроме того, в Рязани благоустроят Богородское кладбище, где расположена Аллея памяти воинов, погибших во время боевых действий в СВО. Власти планируют установить памятные стелы, заасфальтировать, осветить и озеленить прилегающую территорию.

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