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НовостиОбщество15 марта 2023 14:07

Туристы остались недовольны отсутствием туалетов в Солотче

Проект их создания есть, но сроки реализации пока не называются
Источник:kp.ru
Туристы остались недовольны отсутствием туалетов в Солотче

Туристы остались недовольны отсутствием туалетов в Солотче

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Туристы, посетившие Солотчу, пожаловались на нехватку общественных туалетов. Вопрос об этом в среду, 15 марта, озвучили на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской думы.

По словам депутата Розы Ризатдиновой, к ней обратились иногородние туристы, которые после посещения Солотчи пожаловались на отсутствие туалетов рядом с Монастырской площадью. Как отметила начальник управления культуры Ольга Голева, вопросом обустройства общественных туалетов занимается региональное минэкономразвития в рамках реализации проекта туристического кластера «Паустовский». Сроки создания общественных туалетов в Солотче так и не назвали.