Туристы остались недовольны отсутствием туалетов в Солотче Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Туристы, посетившие Солотчу, пожаловались на нехватку общественных туалетов. Вопрос об этом в среду, 15 марта, озвучили на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской думы.

По словам депутата Розы Ризатдиновой, к ней обратились иногородние туристы, которые после посещения Солотчи пожаловались на отсутствие туалетов рядом с Монастырской площадью. Как отметила начальник управления культуры Ольга Голева, вопросом обустройства общественных туалетов занимается региональное минэкономразвития в рамках реализации проекта туристического кластера «Паустовский». Сроки создания общественных туалетов в Солотче так и не назвали.