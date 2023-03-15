В 2023 году за 43 миллиона отремонтируют дороги по четырем улицам в Рязанской области

В 2023 году запланирован ремонт дорог по четырем улицам Рязани и Рязанской области. Фото: Минтранс Рязанской области.

В 2023 году в Рязанской области отремонтируют дороги по трем улицам. Из областного бюджета на работы выделили более 41 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог 15 марта.

Сообщается, что в нормативное состояние приведут дороги в Шиловском районе по улицам Центральная, Нармушадь и Завражная. Помимо этого, ремонтные работы пройдут в районном центре по улице Липаткина.

Общая стоимость работ по контрактам составляет около 43 миллионов рублей.