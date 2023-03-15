Рыбновец зарезал 26-летнего любовника его жены из-за ревности.

34-летнего жителя Рыбновского района осудят за убийство молодого парня. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 15 марта.

По данным следствия, 1 августа прошлого года фигурант уголовного дела по части первой статьи 105 УК РФ ударил ножом в шею 26-летнего рязанца. Как оказалось, скандал произошел на почве ревности - потерпевший являлся любовником жены обвиняемого. Ранение оказалось смертельным для него - новый избранник женщины умер на месте происшествия.

Суд приговорил 34-летнего рыбновца к девяти годам лишения свободы.