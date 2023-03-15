Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 11:42

В Рязанской области 16 марта ожидаются мокрый снег с дождем и до +7 градусов

В регионе будет облачная погода, с прояснениями ночью
Источник:kp.ru
В Рязанской области 16 марта ожидаются мокрый снег с дождем и до +7 градусов.

В Рязанской области 16 марта ожидаются мокрый снег с дождем и до +7 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с жителями, какая погода ожидается в четверг, 16 марта. Прогноз опубликовали на сайте ведомства.

В регионе будет облачный пейзаж, ночью - с прояснениями. В ночное время осадков не обещают, столбики термометра будут показывать отметки 2…+3 градусов. Днем же прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сохранится гололедица. Дневная температура воздуха - от +2 до +7 градусов Цельсия.

Ветер подует слабый и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.