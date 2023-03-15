В Рязанской области 16 марта ожидаются мокрый снег с дождем и до +7 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с жителями, какая погода ожидается в четверг, 16 марта. Прогноз опубликовали на сайте ведомства.

В регионе будет облачный пейзаж, ночью - с прояснениями. В ночное время осадков не обещают, столбики термометра будут показывать отметки 2…+3 градусов. Днем же прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сохранится гололедица. Дневная температура воздуха - от +2 до +7 градусов Цельсия.

Ветер подует слабый и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.