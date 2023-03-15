Нарушение правил противопожарного режима России обнаружили в Касимовском районе.
В Касимовском районе обнаружили земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью более 365 га, владельцы которых, нарушают Правила противопожарного режима РФ. Об этом сообщает рязанский Россельхознадзор.
Специалисты ведомства вместе с сотрудниками МЧС обследовали земли и установили, что все они заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью.
«Это может привести к пожару и созданию пожароопасной ситуации», - говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что указанные земельные участки примыкают к населенным пунктам.
Владельцам земель объявили предостережения.
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