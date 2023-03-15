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НовостиОбщество15 марта 2023 10:56

Оку проверили на загрязнение и нашли критическую концентрацию нитритов, меди и железа

Рязанский Росприроднадзор установил, что Ока и ее притоки загрязняются сточными водами предприятий
Источник:kp.ru
Оку проверили на загрязнение и нашли критическую концентрацию азот нитритов, меди и железа. Фото: Роспотребнадзор Рязанской области.

Оку проверили на загрязнение и нашли критическую концентрацию азот нитритов, меди и железа. Фото: Роспотребнадзор Рязанской области.

Реку Оку и ряд ее притоков в районе Рязани и Касимова проверили на превышение загрязняющих веществ. О результатах проверки отчитался Роспотребнадзор Рязанской области у себя на странице в соцсети ВКонтакте 14 марта.

Отобранные пробы природной воды ниже по течению от мест выпусков сточных вод различных предприятий показали наличие критической концентрации загрязняющих веществ, в том числе таких как: азот нитритов, железо общее, медь.

Это говорит о том, что организации недостаточно очищают сбрасываемые сточные воды.

Предприятиям объявили предостережения. Ситуация находится на контроле ведомства.