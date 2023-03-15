Будут ли работать Wildberries в Рязани в связи с забастовкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забастовки в пунктах Wildberries в Рязани нет. Все пункты выдачи интернет-магазина продолжают работать.

По информации rzn.инфо, пункты Wildberries, расположенные по адресам: улица Горького, 32, улица Введенская, 120, улица Садовой, 32, улица Свободы, 52/2 и улица Сенная, 10, продолжают работать. О забастовке сотрудники слышали, но в Рязани такой проблемы нет.

Ранее сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries заявили, что устроили забастовку из-за новой системы штрафов, которая предусматривает удержание до 100% платы за бракованный товар (читать подробнее).

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