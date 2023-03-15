Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями Кального обустройство ливневок. Фото: официальная страница Елены Сорокиной во "ВКонтакте"

Во вторник, 14 марта, глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями микрорайона Кальное, чтобы обсудить волнующие их вопросы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Местные пожаловались, прежде всего, на плохую работу системы ливневой канализации. По их словам, около ручья Быстрец образуется мусор, который засоряет решетку канализации. Из-за плохого стока воды может подтопить частные дома поблизости. Елена Сорокина дала поручение провести саночистку ручья и канализационных решеток.

- Глобально решить проблему скопления воды поможет строительство новой ливневой канализации. Средства на это нужны немалые, работаем по этому вопросу совместно с МинТЭК и ЖКХ, - отметила Елена Борисовна.

По ее словам, уже готова проектная документация на строительство ливневок на улице Окской и вдоль Муромского шоссе. Когда сеть построят, вода станет скапливаться в коллекторе под дорогой, а не на пешеходной зоне и проезжей части, как сейчас. Также одной из мер по улучшению ситуации она назвала уже построенную на Муромском шоссе водопропускную трубу.

Напомним, в минувшие выходные после ливня и таяния снега на улицах около ЖК «Паруса» случился настоящий потоп.