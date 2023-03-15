В Шиловском районе сгорел целый дом

При пожаре в Шиловском районе чудом никто не погиб. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Шиловском районе ночью сгорел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в деревне Фролово поступило в 3:49. На момент прибытия пожарных полыхал деревянный жилой дом. В 4:06 горение ликвидировали, в 4:21 ликвидировали открытый огонь, который уничтожил весь дом размером 10 на 15 метров. В тушении были задействованы девять человек личного состава противопожарной службы и три единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал и не умер.