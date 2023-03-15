Рязанцев возмутил опасный гололед у горбольницы №4. Фото: vk.com/rznnews62

Утром 15 марта посетители городской больницы №4 в Рязани столкнулись со сплошным гололедом на пешеходных дорожках. Соответствующий снимок появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор отмечает, что пациенты, особенно пожилые, по дороге к поликлинике и между отделениями рискуют упасть и покалечиться на очень скользком льду.

«Еще можно понять, что не посыпано реагентами во дворах, еще как-то можно быстро пройти по скользким тротуарам , но здесь же старики и просто больные люди ходят, у которых мало сил и во сто крат увеличивается риск упасть и получить травмы!», - рассуждает женщина.