Рязанскому участнику Великой Отечественной войны Александру Поворову исполнилось 100 лет. Фото: ryazpressa.ru

Участнику Великой Отечественной войны из Рязанской области Александру Поворову исполнилось 100 лет. Ветеран, житель села Музалево Старожиловского района, принимал поздравления 14 марта.

До войны после окончания школы Александр Васильевич успел поработать в Москве токарем и метростроевцем.

«В самом начале войны работал на секретном объекте в Серебряном бору, но уже в октябре 1941 года вместе с товарищами отправился в Сокольнический военкомат Москвы. Мы просили направить нас на фронт», - рассказывает ветеран.

На фронт Александр Поворов попал, пройдя краткосрочные курсы младших командиров. В марте 1942 он оказался в плену с тяжелым ранением, а его родным пришла похоронка.

«Им (родным - Ред.) сообщили, что я убит и похоронен в Старорусском районе Новгородской области. А нас, раненых, согнали в концлагерь в Старой Руссе», - приводит слова Александра Васильевича издание «Пресса».

Ветеран вспоминает, что его спас от смерти доктор из Тумы, который сумел вытащить осколок и залечить уже гноящуюся рану. Потом пришлось работать в Германии, в соляных шахтах.

Лишь в марте 1947 года Александр Поворов вернулся на родину, где встретил будущую супругу Капиталину Васильевну, с которой прожил больше 75 лет. Теперь его окружают теплом и заботой дети, навещают внучки, правнуки и праправнучка.