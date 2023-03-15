Осудили рязанца, осмелившегося напасть с кулаками на чиновника

Рязанца оштрафовали за нападение на главу администрации сельского поселения. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Кораблинском районе огласили приговор местному жителю, который осмелился напасть на представителя власти. Речь идет о главе одного из сельских поселений района, сообщает прокуратура Рязанской области.

Следствие и суд установили, что в конце июня 2022 года глава администрации сельского поселения осматривал территорию, чтобы определить, где необходимо скосить траву.

Около одного из домов чиновник увидел высыпанную асфальтную крошку. Он сделал замечание хозяину домовладения, которому это не понравилось. Мужчина ударил главу кулаком в грудь, причинив тому «физическую боль и телесные повреждения».

Суд оценил все имеющиеся в деле доказательства и приговорил виновного к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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