Захар Прилепин может занять пустующее кресло сенатора от Рязанской области

Сенатором от Рязанской области может стать писатель Захар Прилепин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писатель Захар Прилепин может занять пустующее место в Совете Федерации РФ, став сенатором от Рязанской области. Такое предположение высказал telegram-канал Brief.

«Не попав в Госдуму, но собрав на себя все западные санкции, Прилепин оказался не у дел. Обещанное ему губернаторское кресло вряд ли светит в текущем политсезоне, а вот сенаторская «табуретка» - вполне. Вакантное место давно образовалось в Рязанской области», - говорится в посте.

Указывается, что Прилепин хорошо подходит под новое веяние, когда в политику приходят герои СВО, но кресло сенатора могут найтись и более влиятельные претенденты.

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