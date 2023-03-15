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НовостиПолитика15 марта 2023 6:53

Захар Прилепин может занять пустующее кресло сенатора от Рязанской области

Сенатором от Рязанской области может стать Захар Прилепин
Источник:kp.ru
Сенатором от Рязанской области может стать писатель Захар Прилепин.

Сенатором от Рязанской области может стать писатель Захар Прилепин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писатель Захар Прилепин может занять пустующее место в Совете Федерации РФ, став сенатором от Рязанской области. Такое предположение высказал telegram-канал Brief.

«Не попав в Госдуму, но собрав на себя все западные санкции, Прилепин оказался не у дел. Обещанное ему губернаторское кресло вряд ли светит в текущем политсезоне, а вот сенаторская «табуретка» - вполне. Вакантное место давно образовалось в Рязанской области», - говорится в посте.

Указывается, что Прилепин хорошо подходит под новое веяние, когда в политику приходят герои СВО, но кресло сенатора могут найтись и более влиятельные претенденты.

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