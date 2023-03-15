Захар Прилепин может занять пустующее кресло сенатора от Рязанской области

Сенатором от Рязанской области может стать писатель Захар Прилепин.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Писатель Захар Прилепин может занять пустующее место в Совете Федерации РФ, став сенатором от Рязанской области. Такое предположение высказал telegram-канал Brief.
«Не попав в Госдуму, но собрав на себя все западные санкции, Прилепин оказался не у дел. Обещанное ему губернаторское кресло вряд ли светит в текущем политсезоне, а вот сенаторская «табуретка» - вполне. Вакантное место давно образовалось в Рязанской области», - говорится в посте.
Указывается, что Прилепин хорошо подходит под новое веяние, когда в политику приходят герои СВО, но кресло сенатора могут найтись и более влиятельные претенденты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!