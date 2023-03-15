15 марта в Рязани пройдут масштабные учения МЧС

В Рязанской области дан старт командно-штабным учениям.

ГУ МЧС России по Рязанской области предупредило о масштабных командно-штабных учениях в регионе 15 марта. Они начнутся в 9 часов утра.

Сотрудники МЧС займутся отработкой практических навыков по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. В рамках ЧС будут отрабатывать сбор и выезд аэромобильной группировки ГУ и подвижного пункта управления.

По словам ведомства, главная цель таких тренировок - проверка надежности систем управления, связи и оповещения, а также достижение слаженности в работе при функционировании системы РСЧС.