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НовостиПроисшествия15 марта 2023 5:58

15 марта в Рязани пройдут масштабные учения МЧС

Учения направлены на проверку надежности систем управления
Источник:kp.ru
В Рязанской области дан старт командно-штабным учениям.

В Рязанской области дан старт командно-штабным учениям.

ГУ МЧС России по Рязанской области предупредило о масштабных командно-штабных учениях в регионе 15 марта. Они начнутся в 9 часов утра.

Сотрудники МЧС займутся отработкой практических навыков по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. В рамках ЧС будут отрабатывать сбор и выезд аэромобильной группировки ГУ и подвижного пункта управления.

По словам ведомства, главная цель таких тренировок - проверка надежности систем управления, связи и оповещения, а также достижение слаженности в работе при функционировании системы РСЧС.