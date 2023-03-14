В Рязани вынесли приговор двум виновным в смертельном отравлении метанолом троих человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отношении 54-летнего рязанца и 33-летнего петербуржца, которые продавали суррогатный алкоголь, вынесли приговор по части третьей статьи 238 - хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 14 марта.

По данным следствия, летом 2020 года житель Санкт-Петербурга по заниженной стоимости купил у неизвестного спиртосодержащую жидкость без документов: 25 канистр под видом «коньяка» и пять канистр под видом «водки». После этого его подельник из Рязани реализовал жидкость на территории Рязанской области.

В августе 2021 года трое рязанцев употребили эту продукцию, после чего их госпитализировали в медучреждение. Спаслась лишь женщина, остальные мужчины - 1990-го и 1991-го годов рождения умерли от острого отравления метанолом.

Суд приговорил петербуржца к одному году 7 месяцам лишения свободы, а рязанца к одном году 8 месяцам. В соответствии со статьей 53.1 УК РФ жителю Рязани наказание изменили на принудительные работы. Приговор в законную силу пока еще не вступил.