16-летний рязанец вывез сверстницу в глушь и изнасиловал

16-летний рязанец вывез сверстницу в глушь на мотоцикле и изнасиловал. Фото: Игорь БУЛАТОВ

16-летний житель Рязани предстанет перед судом за изнасилование сверстницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 14 марта.

По данным следствия, в августе прошлого года парень позвал несовершеннолетнюю покататься на мотоцикле, однако вместо этого вывез девушку в глушь и, угрожая убийством, изнасиловал.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рязанцу грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.