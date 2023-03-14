Елена Сорокина рассказала о строительстве новой ливневой сети в Кальном

Елена Сорокина встретилась с жителями Кального по поводу строительства новой ливневой сети. Фото: страница ВКонтакте Елены Сорокиной.

Глава администрации Елена Сорокина заявила о готовности проектной документации на строительство ливневой сети по улице Окской и вдоль Муромского шоссе. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети ВКонтакте 14 марта.

Как оказалось, в районе ручья Быстрец скапливается мусор, который забивает решетку канализации. Поэтому есть риск подтопления домов, находящихся поблизости.

Мэр поручила провести санитарную очистку ручья и канализационных решеток для исключения застоя воды в этой местности. Однако глобальное решение проблемы - это строительство новой ливневой канализации.

Сообщается, что вода будет собираться в единый коллектор, проходящий под дорогой. На Муромском шоссе построена также новая водопропускная труба.

- Все это в комплексе должно сработать и значительно улучшить ситуацию, - подытожила глава администрации.