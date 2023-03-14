Повесила Тошку на дереве и оставила умирать. Жительница Рязанской области отделалась небольшим штрафом за убийство соседской собаки

Жительница Рязанской области получила восемь тысяч рублей штрафа за убийство соседской собаки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Сапожковского района предстала перед судом за убийство соседской собаки. Несмотря на то, что ей грозило до трех лет лишения свободы, женщина в итоге отделалась лишь небольшим штрафом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Все произошло 5 мая 2022 года. Подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, увидела, что соседская собака по кличке Тошка схватила ее курицу. Женщина подошла к животному, освободила уже мертвую к тому времени птицу и позвонила соседке, чтобы сообщить о происшествии. Та согласилась возместить причиненный ущерб.

Однако злоумышленнице этого показалось мало, и она решила отомстить собаке. Подойдя к животному, подсудимая сняла с него ошейник, затянула на шее несчастного пса веревку, повесила его на дереве и оставила умирать.

В отношении убийцы собаки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России – Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. На суде женщина полностью признала вину и раскаялась. В итоге с учетом смягчающих обстоятельств ее приговорили к штрафу в восемь тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.