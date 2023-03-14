Похоронили рязанского сержанта-стрелка Игоря Дмитриева, погибшего в СВО

В Рязанской области простились с погибшим на СВО сержантом Игорем Дмитриевым.

В Пронском районе Рязанской области похоронили бойца, погибшего во время боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО). Речь идет о младшем сержанте, стрелке Игоре Дмитриеве. Служил воин в в/ч 69365 (Московская область).

На церемонии прощания прибыли родные и близкие погибшего солдата, друзья и знакомые, а также чиновники областного правительства, районной администрации и представители общественных организаций.

Хоронили Игоря Дмитриева со всеми воинскими почестями.

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