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НовостиПроисшествия14 марта 2023 13:46

В Рязани водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку во дворе многоэтажного дома

Рязанец выезжал с придомовой территории и не заметил школьницу
Источник:kp.ru
Рязанец, выезжая с придомовой территории, сбил 14-летнюю девочку.

Рязанец, выезжая с придомовой территории, сбил 14-летнюю девочку.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку около многоэтажного дома. Все случилось утром 14 марта напротив дома 18 корпус 1 по улице Кальной. Подробности сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

За рулем Chevrolet Cruze в момент наезда на школьницу находился 35-летний житель областного центра. По предварительной информации, мужчина, выезжая с придомовой территории, не заметил подростка, оказавшегося рядом с машиной.

В результате ДТП девочка получила травмы, с которыми обращалась за медицинской помощью. По факту произошедшего дорожного происшествия областная Госавтоинспекция ведет проверку.