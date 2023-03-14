В Рязани водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку во дворе многоэтажного дома

Рязанец, выезжая с придомовой территории, сбил 14-летнюю девочку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку около многоэтажного дома. Все случилось утром 14 марта напротив дома 18 корпус 1 по улице Кальной. Подробности сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

За рулем Chevrolet Cruze в момент наезда на школьницу находился 35-летний житель областного центра. По предварительной информации, мужчина, выезжая с придомовой территории, не заметил подростка, оказавшегося рядом с машиной.

В результате ДТП девочка получила травмы, с которыми обращалась за медицинской помощью. По факту произошедшего дорожного происшествия областная Госавтоинспекция ведет проверку.