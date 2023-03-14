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НовостиОбщество14 марта 2023 13:28

Уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 10 сантиметров

Вода пока ниже нулевой отметки гидропоста
Источник:kp.ru
Уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 10 сантиметров

Уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 10 сантиметров

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Во вторник, 14 марта, уровень воды в Оке в черте Рязани повысился еще на 10 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На 16 часов вторника уровень воды в реке в черте областного центра составляет 26 сантиметров ниже нулевой отметки гидрологического поста Рязани.

Всего на контроле регионального управления МЧС сейчас находится подтопление 14 низководных мостов и 78 приусадебных участков.