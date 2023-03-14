На улице Связи в Рязани городские службы откачивают воду с дороги. Фото "Горхозяйство.Рязань"

В поселке Соколовка в Рязани второй день откачивают воду с улицы Связи. 14 марта в ТГ-канале «Горхозяйство.Рязань» разместили фото спецтехники за работой.

- В результате потепления и таяния снега ДБГ и подрядные организации принимают оперативные меры по откачиванию воды на улице Связи, - говорится в посте.

Местные жители поделились с «КП-Рязань», что в результате обильных осадков и таяния снега на проезжей части образовались огромные лужи:

- Вода заливается вплоть до порогов автомобиля во время езды. Некоторые водители на низких машинах пытаются объехать лужу и едут вдоль забора завода «Рязцветмет» по пешеходной зоне.