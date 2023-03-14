15 марта в Рязанской области потеплеет до +8 и подует ветер до 17 метров в секунду

В Рязанской области 15 марта ожидается до +8 градусов. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, какая погода будет в среду, 15 марта. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без надоедливых осадков. Ситуация с гололедицей - без изменений.

Мощный ветер подует южный, со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами порывы ветра достигнут 12-17 м/с.

В ночное время столбики термометра будут показывать от -3 до +2 градусов Цельсия, а днем потеплеет - синоптики обещают от +3 до +8 °С.