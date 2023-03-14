10-метровая плотина на реке Шумка в Рязанском районе может прорваться и затопить жилые дома

Поврежденную плотину в Рязанском районе может прорвать. Фото: страница ВКонтакте Владислава Сафронова.

Десятиметровая плотина на реке Шумка в Рязанском районе может прорваться. Об этом сообщил депутат Рязоблдумы Владислав Сафронов у себя на странице в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что полтора года назад здесь прошли строительные работы по обустройству дороги, во время которых подрядная организация повредила основание плотины.

Очевидные проблемы стали заметны летом 2022 года. На данный момент видна просадка верхнего слоя насыпи под бетонным основанием дороги, с двух сторон в районе перелива. Таким образом, дорожное полотно может обвалиться, а плотину - размыть.

Политик утверждает, что ситуация чрезвычайно опасная:

- Во-первых, потому, что это единственная дорога до сёл Агарково и Матчино, во-вторых, пруд достаточно большой и глубокий, средняя глубина в районе десяти метров. Можно себе представить, какой объем воды может хлынуть, если плотину прорвет.

Кроме того, в зоне подтопления могут оказаться населенные пункты.