В Скопине в 2023 году планируют создать сосудистый Центр Фото: Олег УКЛАДОВ

В Скопине Рязанской области появится сосудистый Центр с применением чрескожного коронарного вмешательства. Об этом заявил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников в среду, 14 марта.

Как сообщили на заседании областного правительства, центр для оказания экстренной помощи при инфаркте планируется создать уже в 2023 году. И к концу года медики примут первых пациентов, а пока минздрав решает кадровый вопрос.

Центр намерены организовать на базе Скопинского Межрайонного медицинского центра. Проект уже получил одобрение, а также определены источники его финансирования – из регионального и федерального бюджетов.