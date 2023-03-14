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НовостиОбщество14 марта 2023 11:29

В Скопине в 2023 году планируют создать сосудистый Центр

В учреждении будут оказывать экстренную помощь при инфаркте миокарда
Источник:kp.ru
В Скопине в 2023 году планируют создать сосудистый Центр

В Скопине в 2023 году планируют создать сосудистый Центр

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Скопине Рязанской области появится сосудистый Центр с применением чрескожного коронарного вмешательства. Об этом заявил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников в среду, 14 марта.

Как сообщили на заседании областного правительства, центр для оказания экстренной помощи при инфаркте планируется создать уже в 2023 году. И к концу года медики примут первых пациентов, а пока минздрав решает кадровый вопрос.

Центр намерены организовать на базе Скопинского Межрайонного медицинского центра. Проект уже получил одобрение, а также определены источники его финансирования – из регионального и федерального бюджетов.