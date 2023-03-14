За анекдот в соцсети будут судить жителя Рязанской области

Жителя Рязанской области обвинили в дискредитации армии за анекдот.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В конце февраля следователи УМВД России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Касимова, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Андрея Курятникова.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужил анекдот, размещенный на личной странице в соцсети «ВКонтакте» 9 ноября 2022 года. Отмечается, что возбудили уголовное дело «о повторной дискредитации Вооруженных Сил России».
В настоящее время фигурант дела находится в Касимове, страничка в соцсети время от времени наполняется, а анекдот по-прежнему не удален.
Если суд признаем касимовца виновным, то ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет.
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