О провалившемся под землю автомобиле в Рязани высказалась горадминистрация

На месте, где провалился автомобиль, работы еще месяц назад проводило РМПТС.

Администрация Рязани прокомментировала инцидент с автомобилем, задняя часть которого провалилась под землю на улице Ленинского Комсомола. Чиновники сообщили, что месяцем ранее, в середине февраля, МУП «РМПТС» устраняло там повреждение на тепловых сетях.

По данным мэрии, траншею после завершения работ засыпали песком, щебнем и утрамбовали.

«Уложить верхний слой и выполнить благоустройство территории будет возможно с наступлением благоприятных погодных условий», - заявили в горадминистрации.

Представители органа власти отмечают, что участок дороги находится в нижней точке, куда во время осадков и оттепели стекаются потоки воды. Также чиновники утверждают, что машина на протяжении недели стояла на месте разрытия. То есть очевидно - должных мер безопасности исполнители работ не предприняли.

«Из-за длительной стоянки он (автомобиль - Ред.) под своим весом продавил щебень, а большое количества воды вымыло песок из-под колес, что к концу недели привело к погружению до бампера задней части машины», - выдвинула свою версию мэрия.

Сообщается, что в тот же день (12 марта) автомобиль эвакуировали, а провал засыпали и огородили.