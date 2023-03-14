Не рассчитал скорость. В Шиловском районе любитель быстрой езды попал в ДТП, наехав на столб

В селе Инякино иномарка на скорости зацепила столб. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Два человека пострадали в результате ДТП, которое произошло вечером 13 марта в селе Инякино Шиловского района. Автомобиль Chevrolet Lacetti на скорости наехал на столб, сообщает пресс-служба Управления МВД по Рязанской области.

Аварию спровоцировал 55-летний водитель иномарки, житель Сапожковского района. По предварительной информации, мужчина ехал со скоростью, превышающую безопасную, вследствие чего потерял управление и боковой стороной зацепил опору линии электропередач.

В результате автомобиль получил механические повреждения, а водителю и его пассажирке, 43-летней женщине, потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего дорожного происшествия областная Госавтоинспекция ведет проверку.

В целом за минувшие сутки, по информации УМВД, на дорогах Рязанской области произошло два ДТП с пострадавшими, четыре человека травмировались.