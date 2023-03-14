29-летнего рязанца поймали за постыдным занятием. Вот что он учудил

Рязанец повредил три машины и входную дверь в подъезд, пока его не задержала Росгвардия
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Наряд Росгвардии задержал 29-летнего рязанца, подозреваемого в повреждении трех автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.
В ночь на 14 марта экипаж вневедомственной охраны получил информацию, что около одного из домов по улице Новоселов неизвестный мужчина пытается выломать входную дверь в подъезд.
Экипаж выехал на место и обнаружил мужчину, пытающегося проникнуть в дом. Входная дверь, а также три автомобиля, припаркованные рядом, имели механические повреждения.
Увидев росгвардейцев, мужчина попытался скрыть, но убежать ему далеко не удалось. Личность буяна тут же установили. Им оказался ранее неоднократно судимый рязанец. В настоящее время им занимается полиция.
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