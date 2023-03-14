14 марта на шести улицах Рязани отключили холодную воду

В Рязани на шести улицах отключили холодную воду.

14 марта на нескольких улицах в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

- улица Остров, дома №№ с 3 по 17, с 2А по 16;

- улица Березовая, дома №№ 1 корп. 1, 1, 10, 12, 1Л, 2, 3 корп. 1, 3, 4, 6, 8;

- улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33;

- улица Черновицкая, дом № 25 корпус 2;

- улица Касимовское шоссе, дом № 48 корпус 5;

- улица Новоселов, дома №№ 28 корпус 1, 28, 30, 30А.