Беспилотник для поиска утечек на газопроводах создали в Рязани

В Рязани спроектировали беспилотник для поиска утечек на трубопроводах. Фото: Александр ГЛУЗ

В Рязани появился дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения. Создали программируемый беспилотный аппарат студенты РГРТУ, сообщает РТ.

Дрон с точной системой геолокации будет перемещаться вдоль теплотрасс и газопроводов, снимая изображения при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.

Кадры, которые дрон получит с места, он будет записывать и тут же отправлять в программу с искусственным интеллектом (ИИ). Именно ИИ будет распознавать утечки.

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