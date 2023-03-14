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НовостиНаука14 марта 2023 7:16

Беспилотник для поиска утечек на газопроводах создали в Рязани

Рязанские студенты разработали дрон для поиска утечек на трубопроводах
Источник:kp.ru
В Рязани спроектировали беспилотник для поиска утечек на трубопроводах.

В Рязани спроектировали беспилотник для поиска утечек на трубопроводах.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Рязани появился дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения. Создали программируемый беспилотный аппарат студенты РГРТУ, сообщает РТ.

Дрон с точной системой геолокации будет перемещаться вдоль теплотрасс и газопроводов, снимая изображения при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.

Кадры, которые дрон получит с места, он будет записывать и тут же отправлять в программу с искусственным интеллектом (ИИ). Именно ИИ будет распознавать утечки.

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