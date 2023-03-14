Беспилотник для поиска утечек на газопроводах создали в Рязани

В Рязани спроектировали беспилотник для поиска утечек на трубопроводах.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Рязани появился дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения. Создали программируемый беспилотный аппарат студенты РГРТУ, сообщает РТ.
Дрон с точной системой геолокации будет перемещаться вдоль теплотрасс и газопроводов, снимая изображения при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.
Кадры, которые дрон получит с места, он будет записывать и тут же отправлять в программу с искусственным интеллектом (ИИ). Именно ИИ будет распознавать утечки.
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