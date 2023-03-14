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НовостиПроисшествия14 марта 2023 6:21

В Канищеве образовалась большая пробка из-за ДТП с «Нивой» и Haval

На выезде на Северную окружную дорогу столкнулись два внедорожника
Источник:kp.ru
В Канищеве столкнулись два легковых автомобиля. Фото: ДТП | Аварии | Рязань.

В Канищеве столкнулись два легковых автомобиля. Фото: ДТП | Аварии | Рязань.

Во вторник, 14 марта, в Рязани образовалась пробка из-за ДТП с двумя внедорожниками. Об этом рассказали очевидцы в паблике «ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль отечественной марки «Нива» и иномарка Haval столкнулись на выезде на Северную окружную дорогу. Из-за аварии возник дорожный затор. Пробки сковали улицу Бирюзова, проезд Шабулина, улицу Интернациональную и Северную окружную дорогу.

Подробности уточняются.