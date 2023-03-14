Не продай, а отдай. ФК «Рязань» лишился официального паблика во «ВКонтакте», пытаясь получить на него права

Группа ФК «Рязань» во «ВКонтакте» вновь стала сообществом для фанатов и болельщиков. Фото: пресс-служба ФК «Рязань».

Официальная страница ФК «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте» потеряла статус «официальной». Теперь паблик называется «ФК «Рязань» | fans».

«В связи с ультиматумами, получаемыми от руководства клуба в наш адрес, сообщаем, что с данного момента сообщество перестает быть официальным и прекращает сотрудничество с ФК "Рязань"» - написал утром 14 марта администратор группы Илья Марков.

По словам Маркова, от изменений ничего не изменится, просто группа возвращается напрямую к болельщикам, «как это и было до прихода "официальных гостей"».

«С сегодняшнего дня [14 марта] сообщество возвращает законную свободу слова фанатам и продолжает искренне и бескорыстно поддерживать, верить в любимую команду», - говорится в сообщении.

Как позже пояснил Илья Марков, последней каплей для изменения статуса сообщества, а также удаления из модераторов пресс-атташе клуба стало внезапное обращение от поддержки «Вконтакте»:

«К нам обратились представители ФК "Рязань" с просьбой передать права создателя сообщества. Если вы против, расскажите, почему. В случае отсутствия аргументированных возражений мы будем вынуждены передать права».

- Я объяснил им всю ситуацию, далее было личное обращение директора клуба [Вадима Бращина] ко мне, так как официально отказ [в передаче прав] они получили, с требованием передать права на сообщество, - пояснил Марков.

Как стало известно КП-Рязань, руководство ФК «Рязань» не обращалось к администратору сообщества с просьбой продать паблик, они хотят просто его получить.

Группа ФК «Рязань» была создана без малого 10 лет назад, в мае в 2013 года. Тогда это было сообщество болельщиков и для болельщиков. В настоящий момент группа насчитывает около 12 тысяч подписчиков.

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