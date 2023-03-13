Гепатитом С болеют более 6 тысяч пациентов в Рязани

Более шести тысяч зараженных гепатитом С сейчас в Рязани. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более шести тысяч пациентов заражены гепатитом С в Рязанской области. Об этом пишет ГТРК «Ока» со ссылкой на заведующего инфекционным отделением Областной клинической больницы имени Семашко.

Врачи утверждают, что такое число заболевших обусловлено отсутствием на ранних стадиях заболевания клинических поражений, и гепатит поражает организм человека незаметно. Однако риски заражения можно избежать, соблюдая профилактические меры.

Как сообщает Владимир Гришин, необходимо использовать исключительно одноразовый медицинский инструментарий в больницах и стоматологических клиниках, тату- и маникюрных салонах. Кроме того, вирус можно подцепить половым путем, и меры профилактики должны быть направлены на предупреждение путей передачи.