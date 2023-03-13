Сразу две вертолетные площадки появятся в новом военном госпитале в Дашково-Песочне

Две вертолетные площадки появятся в новом военном госпитале в Дашково-Песочне. Фото: страница Андрея Красова в «Вк».
Новый военный госпиталь в Дашково-Песочне будет представлять собой «целый медицинский городок» на территории 80 га. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Красов.
На окраине Рязани специалисты военно-строительного комплекса круглосуточно работают, чтобы в октябре 2023 года сдать объект с трехэтажными корпусами – стационар на 150 мест, инфекционное отделение на 30 мест и поликлиника.
«Появятся две специально оборудованные вертолетные площадки. Госпиталь оснастят самым передовым медицинским оборудованием. В планах также озеленить и благоустроить территорию», - сказал Красов.
В начале марта глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила объект и встретилась с руководителем проекта для синхронизации действий по проблемным вопросам. К ним, в частности, относится обустройство примыкания от дороги по улице Генерала Чикризова к госпиталю (читать подробнее).
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