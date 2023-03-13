Супермаркет «Светофор» в Рязани призывал купить дешевый сахар, введя в заблуждение покупателей

Супермаркет «Светофор» ввел рязанцев в заблуждение рекламой о дешевом сахаре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Антимонопольная служба проверила призывную рекламу супермаркета «Светофор» в Рязани о продаже дешевого сахара-песка. По мнению УФАС, в рекламе не было существенной информации об условиях акции, поэтому потенциальных покупателей торговцы ввели в заблуждение.

Реклама дешевого сахара распространялась с 18 по 19 октября 2022 года в эфире региональных телеканалов. В ролике указывалось, что сахар-песок можно купить по цене 29,90 рублей за 1 кг в сети магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 50»):

«В магазинах «Светофор» дни выгодных покупок. Только два дня. 18 и 19 октября сахар-песок – 29,90 за килограмм», - сопровождало видео аудиосообщение.

Но когда рязанцы пришли в супермаркет, то обнаружили, что необходимо выполнить еще ряд дополнительных условий для покупки дешевого сахара.

«Заявленная в рекламе цена действовала при условии покупки других товаров в магазине на сумму 1 тысяча рублей и только 5 кг сахара в чек», - говорится в сообщении УФАС.

Указанные дополнительные условия акции были пропечатаны более мелким шрифтом по сравнению с другими надписями, и транслировались незначительное количество времени. Кроме того, данную информацию не озвучили и на ТВ.

«Учитывая вышеназванные обстоятельства, рязанское УФАС России признало рекламу ненадлежащей, нарушающей Закон о рекламе», - подчеркнули в антимонопольной службе.

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