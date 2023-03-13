Новомичуринск чуть не ушел под воду 12 марта

В Новомичуринске затопило почти все улицы. Фото: издательство «Пресса».

Почти все улицы Новомичуринска в воскресенье, 12 марта, ушли под воду. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сообщается, что где-то воды было по щиколотку, а на самых неблагополучных переходах - едва не по пояс - например, у школы искусств на улице Строителей. Свыше десяткам машин потребовалась помощь в буксировке.

Так, было принято решение о перекрытии проезда автотранспорта по некоторым участкам улицы Строителей, проспекта Энергетиков и по нечетной стороне проспекта Смирягина. Из-за опасности подтопления жилых домов также решили менять направление движения воды, которая прибыла в город с полей, с помощью заграждений из песка, чтобы потоки шли прямиком в ливневую канализацию. Откачивали воду три помпы.

По словам главы администрации Игоря Кирьянова, за всю его работу в мэрии такое наводнение впервые. Кроме того, он утверждает, что ливневка была подготовлена к весне заранее, однако из-за резких перепадов температур вода в городе превысила свой объем в пять раз, с чем не способна была справиться новомичуринская ливневая канализация.