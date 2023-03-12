Резкое потепление. В ближайшие дни в Рязани потеплеет до +10 градусов

13 марта в Рязанской области ожидается порывистый ветер и до +2 градусов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В понедельник, 13 марта, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега, в том числе – мокрого, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В понедельник возможны налипания мокрого снега и гололед. День 13 марта прогнозируется без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный порывами до 21 метра в секунду. Температура воздуха ночью по Рязанской области -7… -2 градуса, днем -3… +2 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», уже в последующие дни в Рязани резко начнет подниматься температура:

- 14 марта днем +1 градус;

- 15 марта — +5… +7 градусов;

- 16 марта — +8… +10 градусов.

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