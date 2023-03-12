Внезапно отключили электричество 12 марта на девяти улицах Рязани

В Дашково-Песочне и Кальном массово отключили свет.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Днем 12 марта на девяти улицах Рязани внезапно выключили электричество. По информации диспетчера МУП «РГРЭС» (Рязанские городские распределительные электрические сети), электричества нет на следующих улицах:
- Белинского;
- Боголюбова;
- Быстрецкая;
- Кальная;
- Кальновский тупик;
- Касимовский тупик;
- Касимовское шоссе;
- Новоселов;
- Тимуровцев.
На месте работают специалисты-энергетики. Восстановить электроснабжение планируют в ближайшие часы.
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