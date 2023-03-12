Внезапно отключили электричество 12 марта на девяти улицах Рязани

В Дашково-Песочне и Кальном массово отключили свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Днем 12 марта на девяти улицах Рязани внезапно выключили электричество. По информации диспетчера МУП «РГРЭС» (Рязанские городские распределительные электрические сети), электричества нет на следующих улицах:

- Белинского;

- Боголюбова;

- Быстрецкая;

- Кальная;

- Кальновский тупик;

- Касимовский тупик;

- Касимовское шоссе;

- Новоселов;

- Тимуровцев.

На месте работают специалисты-энергетики. Восстановить электроснабжение планируют в ближайшие часы.

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