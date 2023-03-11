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НовостиОбщество11 марта 2023 16:38

Турецкие фуры застряли на заснеженной дороге в Пронске

Для вызволения автомобилей из ловушки потребовалось вмешательство главы районы
Источник:kp.ru
Трактора вызволяют из ловушки турецкие фуры. Фото: издательство "Пресса".

Трактора вызволяют из ловушки турецкие фуры. Фото: издательство "Пресса".

В субботу, 11 марта, на улице Сходня в Пронске застряли два большегрузных автомобиля с турецкими номерами. Фуры съехали с горы в низину, а вот подняться наверх уже не смогли – дорога обледенела. Как сообщает сайт издательства «Пресса», ситуацию усугубляло то, что водители не говорили на русском.

В райцентре фуры оказались из-за того, что навигатор выстроил неправильный маршрут до Рязани.

Глава администрации Пронского района Александр Шаститко принял непосредственное участие в разрешение ситуации. Фуры освободили из ловушки и сопроводили до трассы, ведущей в Рязань.