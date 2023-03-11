Специалисты «Рязаньэнерго» готовятся к работе в неблагоприятных погодных условиях

Специалисты «Рязаньэнерго» готовы к оперативному реагированию.

По прогнозу Росгидрометцентра 11 и 12 марта, в Рязанской области ожидается мокрый снег с дождем, сильный ветер до 23 м/с. Подобные погодные условия могут стать причиной налипания снега на проводах линий электропередачи, что может провоцировать их обрывы. В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию готовы 44 бригады в составе 180 энергетиков и 45 единиц техники. Специалисты подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 62 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,18 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. «Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).