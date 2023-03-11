В Ряжском районе полицейские остановили 37-летнего водителя с признаками опьянения

Такие цифры зафиксировал алкотестер.

В субботу, 11 марта, в Ряжском районе на трассе Р-22 «Каспий» полицейские остановили автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 37-летний житель Саратовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции, видя не совсем адекватное поведение водителя, предложили ему пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. Алкотестер показал 0.627 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина не согласился с такими результатами, как не согласился пройти освидетельствование в медучреждении.

Мужчину отстранили от управления автомобилем. Ему грозит штраф в 30 000 рублей и лишение права на управление автомобилем на срок до двух лет.