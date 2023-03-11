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НовостиПроисшествия11 марта 2023 11:31

10 марта неизвестный автомобиль насмерть сбил пенсионера в Касимовском районе

Трагедия произошла в деревне Ашуково
Источник:kp.ru
После смертельного ДТП в Касимовском районе в розыск объявлен грузовой автомобиль.

После смертельного ДТП в Касимовском районе в розыск объявлен грузовой автомобиль.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 10 марта, в Касимовском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 20.40 в деревне Ашуково неустановленный грузовой автомобиль сбил шедшего по обочине 71-летнего пенсионера. Машина скрылась, пешехода доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Всех, кто располагает информацией по этому ДТП просят обратиться в районную Госавтоинспекцию по телефону +7 (49131) 2-44-26 или по адресу: г. Касимов, ул. Рязанский спуск, д.4.